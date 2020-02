Alles viel samen op dat ene moment, in de rij voor kassa drie van de supermarkt. Ik was nummer zes in de rij en stond gelaten te wachten toen nummer vier nieste. Het was een harde en ongeremde nies, een uitbarsting kennelijk zo onverwacht dat nummer vier niet in haar mouw nieste, volgens de instructies, maar in de nek van nummer drie.