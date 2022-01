Nederland moet Spaans coronavoorbeeld overwegen

Binnenland

Overijssel vindt huidige coronalockdown niet langer verantwoord: ’We gaan open’

De huidige koers van de coronamaatregelen met de strenge lockdown is „niet langer verantwoord.” „Het is niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen wegebt”, schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema woensdag in een brief aan minister-president Mark Rutte. Heidem...