Alleen krachtige opstelling kan het gegrom van de Russische beer temmen

Biden verwacht Russische inval Oekraïne

President Biden verwacht dat Poetin Oekraïne in gaat vallen. „Ik denk dat hij in gaat vallen. Hij moet iets doen”, zei Biden. Hij waarschuwde Poetin dat Rusland een grote prijs zal betalen als dat gebeurt. Biden deed de uitspraken tijdens een persconferentie die was georganiseerd omdat hij een jaar ...