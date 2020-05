Brief 1 ’Stilstaan bij echte vrijheid’

Wellicht is dit speciale jaar toch uiteindelijk ergens ’goed’ voor geweest. Ergens zijn we ’gedwongen’ tijdens deze periode van crisis om eens serieus stil te staan bij de echte ’vrijheid’. Wat mogen wij ons gelukkig prijzen om in Nederland te wonen.

Helaas blijkt dat steeds meer andersdenkenden hier een ander ’gevoel’ bij hebben.

Renske van Reeken,

Den Haag

