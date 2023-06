Uitslag Stelling: ’Laat werken weer lonen’

De meeste stemmers zijn geschokt door dit hoge aantal Nederlanders dat te weinig geld heeft om rond te komen. „Dat er zoveel armen zijn in een van de rijkste landen van de wereld, dat is toch om je dood voor te schamen?”, vindt iemand. Toch zijn er ook respondenten die helemaal niet verbaasd zijn over de cijfers. Een van hen: „Ik denk dat er nog veel meer armoede is, maar dat het nog niet zo zichtbaar is. Het gaat alleen maar erger worden.”

Een meerderheid van de deelnemers denkt dat armoede zeker is te bestrijden door ingrijpen van de overheid. Een voornemen van het kabinet was het aantal mensen dat in armoede leeft te halveren. Bijna niemand van de respondenten denkt dat het kabinet hiertoe in staat is. Een deelnemer weet een oplossing: „Als je armoede wilt halveren, dan moet je de belastingen halveren.” Een ander vindt dan ook dat het belasting- en toeslagensysteem veranderd moeten worden. „Zorg dat werken weer gaat lonen.”

Er is nu al een pakket voor inflatiecompensatie en compensatie voor te hoge energieprijzen. Twee derde van de respondenten denkt niet dat dit merkbaar is. „Als het kabinet aan de ene kant compensatie geeft, dan gaat aan de andere kant de belasting weer omhoog.” Een van de deelnemers denkt dat armoedecompensatie vaak niet goed terechtkomt. „Dit geld gebruiken mensen niet voor het aflossen van schulden, maar gaat op aan shoppen en uitstapjes.”

De oppositie eist nog meer actie van het kabinet vanwege de hoge armoedecijfers. De meeste respondenten verwachten niet dat het kabinet meer gaat doen ter bestrijding van de armoede. Bijna niemand wil hiervoor zelf gaan inleveren. Een stemmer die dit niet van zins is: „Waarom moet ik inleveren als anderen er een potje van maken?” Een andere (gepensioneerde) respondent: „Wij hebben door de lage rente jaren geen indexatie van pensioen gehad doordat we zo nodig andere EU-landen moesten helpen.” Iemand anders: „Ik ben zelf in armoede opgegroeid en toen kwam ook niemand ons iets brengen. Laten ze zelf zorgen dat ze minder arm worden.”

Een kwart vindt dat armoede de eigen schuld is van mensen. „Het gaat om mensen die niet in staat zijn de juiste prioriteiten te stellen. En hoe minder geld ze hebben, hoe moeilijker dit voor ze wordt.”

Bij het bestrijden van armoede moet verschil worden gemaakt tussen werkende en niet-werkende armen, zo vindt een meerderheid. Een van hen zegt: „Het is schandalig dat er werkende armen zijn. Wie fulltime werkt zou niet arm mogen zijn.” Een andere respondent ziet een oplossing in het verhogen van de lonen, want: „De huidige salarissen motiveren velen niet om de handen uit de mouwen te steken, zeker als je met een laag inkomen in aanmerking komt voor toeslagen.”

Armoede komt ook voor onder de stellingdeelnemers. Een kwart van de respondenten ervaart zelf een tekort aan middelen van bestaan. Een van deze stemmers: „Ik lig wakker van al mijn rekeningen en anderen krijgen van alles vergoed waar zij niets voor hoeven te doen.”