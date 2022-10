’Circa 12 uur onderweg voor een vliegreis’

Om 14.15 uur sloten wij ons aan in de rij voor inchecken en security. Ik geloofde echt mijn ogen niet toen ik die lange rijen zag, en ik dacht leef ik nog in een beschaafd land of zijn we afgegleden naar een ontwikkelingsland? Na de rijen in de gangen wachtte een grote witte tent, 100 meter heen, 100 meter terug. Na de tent worden we naar buiten geleid, geluk dat het niet plenste van de regen. Dan komen nog de zigzag rijen en de tijd dringt. Onderweg in de rij wordt er water uitgedeeld en een stroopwafel en er staan borden met de tijd die je nog hebt te gaan b.v. nog 60/90 minuten te gaan. Het is inmiddels 16.15 en we worden knap zenuwachtig als we die rijen voor ons nog zien. Dit halen we nooit. Ik vraag aan een beveiliger of we niet voor mogen omdat ons vliegtuig over drie kwartier vertrekt, is nu 16.30. Hij zegt dat we maar aan de rijen voor ons moeten vragen of we er door mogen. Drie rijen schuiven we op, de laatste rij 16.45. Een vrolijke Surinamer bij de security probeert de stemming er in te houden en een vriendelijke beveiligster wijst ons hoe we zo snel mogelijk bij de gate kunnen komen. Het is 17.00 uur. We hollen, voor zover ik dat nog kan met mijn bijna 80 jaar, naar de gate die natuurlijk in de verste uithoek zit. We redden het omdat het vliegtuig vertraagd is.

Ik lees in de krant dat Schiphol tot tweemaal toe assistentie heeft gevraagd van het leger en dat dat is afgewezen. Is dit een manier om 'Jan met de pet' te ontmoedigen nog ooit te gaan vliegen? Het leger mag voor allerlei calamiteiten ingezet worden in de wereld maar niet voor deze calamiteit voor de eigen bevolking. Ik ervaar het als pure minachting voor de eigen bevolking. Als de heer Rutte en zijn kabinetsleden in dezelfde rij zouden moeten staan was het probleem allang opgelost. Natuurlijk is er een oplossing: leger, marechaussee, boa's en loonsverhoging of bonussen voor het security-personeel. Zelfs vluchgtelingen kunnen ingezet worden; Oekraïners mogen toch meteen aan het werk? Volgens mij is dan het personeelstekort in andere sectoren ook meteen opgelost, want hoe kan er anders ineens zo'n personeelstekort zijn of zou half nederland geëmigreerd zijn?

Al met al een enerverende reis, want de transfer van het vliegveld van Ibiza naar het hotel nam ook nog eens 2,5 uur in beslag en zo kwamen we om 23.30 uur in het hotel aan, uiteraard te laat voor het diner. Bijna 12 uur onderweg.

Maaike Kuperus