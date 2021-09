’Aftrek van hypotheek nu stoppen’

Als je tenminste het probleem zuiver zonder politieke belangen bekijkt. Doel van de hypotheekrenteaftrek is eigen huizenbezit bevorderen. Maar dat is bij het huidige woningtekort niet haalbaar. De enige manier om geld te verdienen is immers investeren in stenen dus dat wil iedereen. Sparen levert juist niets op. Beleggen kent risico’s en wordt niet door de overheid gesubsidieerd. De huren stijgen maar door en zijn niet op te brengen. Logisch dat iedereen gesubsidieerd een eigen woning wil om zo snel en veilig vermogen op te bouwen. De vraag is dus veel groter dan het aanbod.

B. van Dam, Leiden