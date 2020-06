Uitslag Stelling: Blijdschap maar ook angst

Een krappe meerderheid verwacht een tweede uitbraak van het coronavirus binnen afzienbare tijd. Het antwoord op de vraag of Nederland hier dan goed op is voorbereid, laat een verdeeld beeld zien. Er zijn iets meer respondenten die denken dat Nederland een tweede uitbraak aankan, dan deelnemers die denken dat het niet zo is. Een reactie: „Het virus is niet weg. Nu zijn we nog buiten met z'n allen, maar als we straks weer bij elkaar kruipen dan laait het weer op”.

Nog een reactie: „Het is logisch dat er versoepeld wordt. De vraag is of veel Nederlanders zich kunnen houden aan de regels die er nu nog zijn.” Andere deelnemers denken dat mensen zich bij een tweede uitbraak niet meer zo fanatiek aan de regels gaan houden als afgelopen jaar. Maar: „We moeten toch echt blijven opletten.”

Een in het oog springende versoepeling is het toestaan van meer dan honderd gasten in bijvoorbeeld horeca en bioscoop. Een minieme meerderheid vindt dit goed. Voorwaarde is wel dat al die gasten gescreend worden. Een respondent die niet zo veel vertrouwen heeft in de medemens: „Wat denk je, dat iedereen tijdens die screening de waarheid gaat vertellen?”

De meeste stemmers hebben er een hard hoofd in dat screening werkbaar gaat zijn. Wel denkt de meerderheid dat het verlichting gaat betekenen voor de horeca en filmtheaters, die het door corona zwaar te verduren hebben gehad. „Horeca, sport en cultuur staan echt op omvallen, dus het kon ook niet anders. Maar nu komt het erop aan dat iedereen zich aan de afstand houdt.” Iemand anders: „Met vakkenvullers en kappers alleen ga je de economie niet redden.”

In het openbaar vervoer wordt het devies ’vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits'. Dat vindt twee derde wel een duidelijke boodschap.

Het meest blij zijn de deelnemers met het volledig opengaan van de middelbare scholen. Ruim 80 procent vindt dit een goed idee. „Ik ben zó blij dat de scholen weer opengaan. Steeds meer jongeren gaven er de brui aan en deden hun best niet meer.”

Minder gecharmeerd zijn de stellingdeelnemers van het openstellen van tehuizen waar geen corona is. Toch vinden de meesten niet dat hiermee ouderen in gevaar worden gebracht.

Het minst opgetogen zijn de deelnemers over het hervatten van de voetbalcompetitie. Driekwart zegt het voetbal niet echt te hebben gemist.

Veel respondenten geven aan dat ze veel maatregelen niet begrijpen. „Dat de middelbare scholen opengaan, snap ik omdat de jeugd anders veel te veel achterstanden oploopt. Maar ik kan er niet bij dat sekswerkers weer aan de slag mogen en betaald voetbal straks weer gespeeld wordt met publiek. Dat is toch helemaal niet belangrijk?”, vindt iemand.

Ondanks de veelal positieve reacties op de vergaande versoepelingen, zit de angst er ook nog wel in bij veel deelnemers. In Brazilië en de VS woedt het virus nog onverminderd voort. Twee derde van de respondenten maakt zich daardoor ook zorgen voor Nederland.