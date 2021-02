We kunnen de woningvoorraad beter benutten

Wilt u meer of minder woningen in Nederland? Een monsterverbond van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties is in ieder geval met een bouwplan gekomen waarbij de komende tien jaar, ieder jaar 100.000 extra woningen gebouwd worden. Dus in 2030 hebben we een miljoen extra woningen in ons land. Op zich knap dat ze het voor elkaar hebben gekregen om met zoveel partijen een plan te maken. Om die miljoen woningen te kunnen bouwen gaan ze boeren uitkopen en landbouwgrond omvormen tot bouwgrond. In sommige gebieden zal dat zeker ten koste van de typisch Hollandse landschappen gaan, maar het is aan de andere kant ook fijn dat we eindelijk een oplossing gevonden lijken te hebben voor het woningtekort na al het D66-geklungel met stikstof en PFAS.