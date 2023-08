Vroeger waren het junks die je fiets stalen, nu georganiseerde bendes

In het Vizier

Er zijn van die onderwerpen die keer op keer terugkeren in je loopbaan. Fietsendiefstal is er daar zeker een van. Toen ik in 1985 als verslaggever begon op de Amsterdamse stadsredactie van deze krant kon ik de lezer al ’trakteren’ op verhalen van deze vorm van criminaliteit.