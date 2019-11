’Loonkloof door parttime werk’

Zowel bij Holland Casino als bij het GVB was er geen verschillend loongebouw voor mannen en vrouwen. Zelfde functie, zelfde salaris zonder discussie. Bij parttime werken ontstaan er natuurlijk wel verschillen. En dat willen vrouwen nu eenmaal vaker dan mannen, is mijn ervaring. Dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen, bevestiging van het rolmodel, maar ik doe het gewoon toch omdat het mijn ervaring is.

Jan Pronk, Beverwijk