Uitslag Stelling: ’Stoppen met Russisch gas’

Wel vindt meer dan de helft dat de VS makkelijk praten heeft, omdat de oorlog niet op het eigen continent plaatsvindt.

De Oekraïense president Zelenski wil een no-fly zone boven Oekraïne. Slechts een derde van de respondenten vindt dat Europa hierin moet meegaan. In de reacties zijn respondenten verdeeld. Een van hen: „Geen no-fly zone instellen. Dan breekt zeker de derde Wereldoorlog uit.” Een voorstander vindt: „We moeten een grens stellen en daarvoor is die no-fly zone noodzakelijk.”

Europa is nog steeds ’klant’ van Rusland. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat Europese landen moeten stoppen met Russisch gas. Een reactie: „We moeten zeker stoppen met Russisch gas. We hebben er genoeg van in Nederland.” Een ander zegt: „Stoppen met Gazprom. Draai die kraan in Groningen maar weer open.” Een deelnemer stelt dat Poetin alleen gestopt wordt bij een totale boycot. „Ook als dit betekent dat prijzen omhoog gaan en tekorten ontstaan. De prijs die wij in het Westen betalen, is niets vergeleken met de prijs die de mensen in Oekraïne betalen.”

Biden schiet te hulp met Liquid Natural Gas. De meerderheid van de respondenten denkt niet dat deze hulp voldoende is. „Dat LNG gaat echt het verschil niet maken”, denkt iemand. Iemand anders vraagt zich af hoe dit gas dan in Europa moet komen. „Met zeer vervuilende tankschepen zeker.”

Een ander idee is dat de EU gezamenlijk gas gaat inkopen tegen een lagere prijs. Dat vindt meer dan de helft van de deelnemers een goed idee. Een van hen vindt dat het gas niet bij Biden ingekocht moet worden. „De VS slaat altijd een slaatje uit oorlogen en zorgt er altijd voor dat die niet plaatsvinden op het eigen grondgebied. De EU moet elders gas gaan kopen, maar niet bij Biden.” Nog een reactie: „Gezamenlijk inkopen moet zeker gebeuren om uit handen te blijven van schurkenstaten, dus ook de Golfstaten.”

Het lijkt erop dat Rusland op korte termijn niet gaat winnen. Bijna niemand verwacht dacht Poetin het snel zal opgeven. Daarbij denkt een meerderheid ook dat Poetin zal grijpen naar chemische wapens. „Natuurlijk gaat hij die gebruiken en daar vervolgens anderen de schuld van geven. Europa is veel te netjes tegen straatvechter Poetin.” Een andere stemmer: „Het Russische leger is totaal gedemotiveerd. Poetin heeft maar één andere optie en dat is het gebruiken van biologische en chemische wapens.”

Slechts een klein deel van de stemmers denkt dat de Russen kernwapens zullen gebruiken. Een respondent vindt dat de NAVO de aanval moet kiezen: „Richt de kernwapens op Rusland en stel die no-fly zone in. Dan zal Poetin zich vast koest houden.”

Op het moment staan alle Europese landen eensgezind achter Oekraïne. De meerderheid gelooft dat dit voorlopig wel zo zal blijven. Twee derde vindt dat Europa Oekraïne te hulp moet schieten met nog meer wapens. Een stemmer schetst de impasse waarin Europa verkeert: „Het is natuurlijk van de zotte dat we Oekraïne meer wapens geven en de Russen financieren door gas te kopen.”