’Gebedsoproep kan ook via smartphone’

Steeds meer moskeeën willen via deze gebeds- oproepen gelovigen uitnodigen maar je kunt je anno 2021 toch wel afvragen of dit op deze manier nog nodig zou zijn. Tegenwoordig heeft haast iedereen wel een mobiele telefoon waarop er ook via een app de gelovigen opgeroepen zouden kunnen worden dan wel heeft ook iedereen een klok in huis waarop men kan zien dat het tijd is voor het gebed, dit was in vroegere tijden uiteraard anders.

Je hoeft dus niet meer andere mensen lastig te vallen met oproepen tot gebed of met het luiden van kerkklokken dit te doen. Er zijn veel mensen die niet zitten te wachten op deze wijze van overlast en een religie moet anderen ook geen overlast brengen. Eenieder is vrij om zijn geloof te belijden maar die oproepen of kerkklokken zouden daarbij wel achterwege gelaten kunnen worden; het moet ook geen kakofonie van geluiden gaan worden als de een de bel gaat luiden en de ander begint met oproepen.

R. van Putten