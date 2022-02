’Wanneer gaat spaarrente omhoog?’

Ook de hypotheekrente loopt langzaam weer wat op zodat de kosten voor de consument stijgen. Opmerkelijk dat we echter nog niets horen van de afdeling spaarrente van onze banken. Deze rente die op nul staat en soms zelfs negatief is kan nog wel even wachten vermoedelijk, dat is zoals te doen gebruikelijk wat minder urgent.

Jan Pronk, Beverwijk