’Woning boven winkel’

Toen ik nog in de VVD-fractie zat jaren geleden was dit al aan de orde, het is alleen niet uitvoerbaar en kost te veel geld. Ontsluiting aan de achterzijde is alleen mogelijk als dit bij veel panden wordt gedaan. Bovendien zijn er veel eigenaren die niet willen meewerken. Ook heeft de gemeente Amsterdam geen geld voor 50.000 euro subsidie per woning.

O. de Meij