’IS-ouders maken kinderen getraumatiseerd’

En wij maar investeren in de opvang en scholing van deze geïndoctrineerde en getraumatiseerde kinderen. Niets was goed hier in Nederland. De ouders vertrokken zonder enig bericht achter te laten als dieven in de nacht.

Lees het stukje van Wierd Duk (Tel. 13/11) in gesprek met de moeder van een van deze IS-vrouwen. Zij trekt de juiste conclusie. Praten met Assad is volgens het CDA de oplossing. Dat zou zo maar kunnen.

Henny Iseger, Breda