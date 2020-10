De Kwestie: ’Mag Nederland leunen op de Duitse zorg?’

Een prachtig gebaar van Duitsland, maar wat zegt het over de staat van de Nederlandse gezondheidszorg dat we afhankelijk zijn van de buren, die de zaakjes kennelijk beter op orde hebben?

Moreel gesteld: mag Nederland leunen op de Duitse zorg? Directeur Sjaak Kamps van de Euregio Rijn-Waal en zorgexpert Willem Wansink buigen zich over die vraag en zijn het in hun argumentatie duidelijk niet met elkaar eens.

En wat denkt u? Moeten we dankbaar gebruik maken van dat Duitse aanbod of onze eigen boontjes doppen (als we dat kunnen)? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.