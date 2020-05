’Perspectief voor ouderen ontbreekt’

Dat grote groepen familie op afstand worden gehouden is te begrijpen, maar dat een vrouw of man zijn/haar partner niet mag bezoeken is niet te bevatten. Het zorgpersoneel staat nog volop in het leven, dus heeft meer contacten dan eenzame mensen wier partner in dat verpleeghuis zit. De verpleging kan toch ook die ouderen besmetten?

Begrijpelijk dat men voorzichtig is, maar ouderen moet ook perspectief worden geboden.

Arie Keus