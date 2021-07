’Hoogbegaafd kind leert vaak heel graag’

De reacties op social media: ’Arme jongen, mag geen kind zijn’, ’Arme jongen moet gewoon kunnen spelen’, ’Arme jongen moet plezier kunnen maken’, ’Arme jongen moet met kindjes van zijn leeftijd spelen’. Ik nodig al deze mensen van harte uit om in gesprek te gaan met (uitzonderlijk) begaafde kinderen! Zij leren graag, zeker wanneer de juiste begeleiding wordt geboden. Ze zijn enorm creatief, durven ’out of the box’ te denken en hebben een enorme motivatie wanneer iets hen boeit. Over het algemeen hebben zij vrij weinig aan leeftijdsgenoten om zo ’sociaal te kunnen groeien’; groeien doe je wanneer je een match hebt en je je kan meten aan anderen, dat heeft een (uitzonderlijke) begaafde niet zo snel.

Begaafde kinderen, zijn anders, denken anders en voelen anders, vaak heel intens met gigantische voelsprieten. Ze hebben ook een enorm rechtvaardigheidsgevoel.

En ik? Niet uitzonderlijk zoals Laurant, maar wel begaafd en na een heel lange reis vol (school)trauma, kan ik eindelijk mijzelf zijn. Ik gun elk kind die mogelijkheid.

Anaï Veldhuis