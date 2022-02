Brief 1 ’Politiek in gebreke bij spaartaks’

Bekijk ook: Senator die waarschuwde voor ellende met spaartaks moet Doos van Pandora zelf sluiten

De regering keek weg en vond het wel best. Nu is het ’Leiden in last’ en wanneer je dan sommige politici hoort, dan is het de schuld van de 'rijken'. Het is echter de schuld van de wetgever, die heeft verzuimd tijdig nieuwe wetgeving te maken, die wél voldoet aan (internationale) verdragen. De Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordigers, zijn (mede)wetgever: er lopen daar dus ook veel mensen rond met boter op het hoofd.

Henk Versteeg, Nunspeet

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: