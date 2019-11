’De slappe knieën van de VVD’

Zo werd er al getornd aan de hypotheekaftrek, hét heilige huisje van de partij, werd er een knieval gedaan voor het rekeningrijden en het kinderpardon kwam er uiteindelijk ook.

Thans staat de maximumsnelheid van 130 km per uur in ons land ter discussie. Ook hierbij toont de VVD slappe knieën en dreigt er een verlaging naar 100 km per uur. In geen enkel ander land in de EU is er een maximumsnelheid van 100 km per uur!

Nergens in de EU maakt men zo'n groot probleem van het stikstofbeleid. Nergens in de EU wordt op grond daarvan een bouwstop verordonneerd. Nergens in de EU worden boeren en bedrijfswereld zo gepest en zo in hun voortbestaan bedreigt als in ons land. PFAS? Alleen in ons land maakt men zich daar druk om.

En de VVD laat het allemaal maar gebeuren. In een land ter grootte van een postzegel moeten we weer roomser zijn dan de paus. Waar dit allemaal toe gaat leiden? Niemand die het weet. En daar schuilt nu juist het grootste gevaar in!

Jan Muijs, Tilburg