’Vergunning gokhallen op het spel’

Er is een maximum aantal speelautomatenhallen toegestaan in Amsterdam. Op dit moment zijn de exploitatievergunningen voor speelautomatenhallen voor onbepaalde tijd verleend. Maar uit jurisprudentie is gebleken dat potentiële nieuwe gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te kunnen dingen. Op dit moment zijn er 19 speelautomatenhallen, verdeeld onder tien bedrijven waarvan acht familiebedrijven.

De kans is groot dat er besloten wordt dat deze bedrijven na een overgangstermijn van enkele jaren, hun vergunningen moeten inleveren om later openbaar aanbesteed te worden. Hierdoor zullen de familiebedrijven, waar bij enkele bedrijven sprake is van de 4e generatie, plaats moeten maken voor nieuwe spelers. Mogelijk zullen buitenlandse bedrijven op de markt verschijnen om een gooi te doen naar een Amsterdamse vergunning. Ik vind het ongelofelijk dat Nederlandse bedrijven mogelijk moeten wijken voor buitenlandse ’spelers’.

Niels J. Kooijman, Amstelveen