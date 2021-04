Brief 3 ’Compliment aan alle hulpdiensten’

Ik werk zelf als agent in de Randstad, maar als ik zie wat wij over ons heen hebben gekregen. Of je het nou eens bent of niet met alle coronamaatregelen daargelaten. Als wij de feestende mensenmassa’s aanspreken op hun gedrag en de regels dan krijgen wij al direct scheldwoorden te horen. Als dan ook nog eens zo’n berg afval wordt achtergelaten, is het echt van de zotte. Veel jongeren, lurkend aan de lachgasbalonnen, hebben een te grote mond. We zijn in Nederland veel te lief en doorgeschoten. De normen en waarden zijn helemaal weg; ik houd mijn hart vast voor de toekomst. Als de politie wat tegen je zegt dien je gewoon te luisteren. Collega’s, jullie hebben het top gedaan!

J. de Bruin, Amersfoort

