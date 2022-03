’Europees energieplan onhaalbaar’

Dan moeten er natuurlijk ook nog miljoenen warmtepompen komen en huizen moeten geïsoleerd worden. Niet alleen Nederland, maar alle Europese landen moeten een soortgelijk plan uitvoeren. Dat alles moet voor het einde van het jaar klaar zijn.

Een ding is zeker, dat is dat de plannen van Frans Timmermans niet uitgevoerd zullen worden. De plannen zijn simpelweg onhaalbaar. Er is nu al te weinig aanbod van technisch geschoolde mensen, er is wereldwijd grondstoftekort, er moet wetgeving voor gewijzigd worden, er is een tekort aan zonnepanelen in China en verder kun je een stroomnet niet baseren op de grillen van het weer.

Het klimaatbeleid is in handen van fantasten, daarom gaat het zo langzaam. Hadden wij tien jaar geleden kernenergie omarmd, dan hadden wij nu stabiele, goedkope, schone stroom gehad.

André van Rossum,

Doesburg