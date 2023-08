’NAVO moet doorgang afdwingen’

Maar door zo’n zwaktebod geven we Poetin steeds meer speelruimte. Zo heeft hij door een ongeldig uitgeschreven referendum al bepaald dat vier bezette Oekraïense provincies tot het Russische rijk behoren. Een aanval op hen wordt als een aanval op Rusland gezien. Of de Russische Wagnergroep die in Belarus denkt speldenprikken te moeten uitdelen richting NAVO-land Polen. Ook op de Zwarte Zee zwaait Poetin de scepter, terwijl daar toch echt maritieme grenzen van toepassing zijn. Oekraïne zou via landverbinding in Roemeense havens graan met Roemeense schepen door Roemeens en Bulgaarse territoriale wateren kunnen transporteren om de wereldbevolking te voeden.

Wij moeten NAVO-schepen inzetten om zo’n vrije doorgang af te dwingen. Net als Amerika dat deed tijdens de Cubacrisis. Wij moeten ophouden het bange jongetje te spelen. In 1938 hanteerden we de ’zachte hand’ op Nazi-Duitsland. We weten waar dat toe geleid heeft.

Mario Verhees, Asten