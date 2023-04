’Uitwijken naar Lelystad Airport’

Schiphol moet gewoon doorprocederen tot de Raad van State of het tanken van brandstof weigeren boven een bepaald aantal vluchten. En de omwonenden kunnen zich eveneens collectief tot de rechter wenden; net als de klimaatdrammers. Voorts kan Schiphol de uitspraak gebruiken om de dependance bij Lelystad te openen, want de overlast van vliegverkeer daar is vele malen geringer dan wat de rechter nu heeft besloten. Dit kan meteen worden meegenomen in het 'verplichte' overleg met de maatschappijen.

L.J.J. Dorrestijn