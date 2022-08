Premium Het beste van De Telegraaf

Zo nam Wopke afscheid van zijn ruggengraat

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Wat een opluchting. Terwijl alles wat wij hebben opgebouwd in recordtempo in elkaar lijkt te storten, is er gelukkig altijd nog de wetenschap. Een lichtpuntje in dit aardse tranendal. Juichend las ik de volgende kop: ’Mens stamt tóch niet af van een mysterieus oerwezen zonder anus.’