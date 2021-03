’Kanker lijkt nu bijzaak’

Lezerscolumn

Sharon overleed aan kanker: ’Dankjewel voor alles’

Met de tranen over haar wangen schreef Ellen Gerritsen een brief aan haar vriendin Sharon die onlangs is overleden aan kanker. Samen maakten zij met hun stichting No Guts No Glory wensen mogelijk voor mensen met kanker en hun mantelzorgers. Al voordat Sharon zelf werd gediagnosticeerd.