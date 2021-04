’Volksgezondheid belangrijker dan kerkdienst’

De Sionkerk in Urk heeft naar aanleiding van signalen vanuit de overheid dat de veiligheid van de gemeenteleden niet voldoende kon worden gewaarborgd besloten om dit weekend rond Goede Vrijdag en Pasen de kerkgangers in twee groepen te verdelen.

De belangrijkste reden zou moeten zijn dat de prioriteit ligt bij het voldoen aan de wettelijke coronamaatregelen omdat de volksgezondheid immers belangrijker is dan het houden van kerkdiensten zoals men gewend is. Het is eigenlijk diep treurig dat in Urk die reden niet wordt uit gedragen maar men in een slachtofferrol kruipt en de verantwoordelijkheid bij de overheid legt.

Henk Versteeg, Nunspeet