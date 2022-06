Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De machteloze tranen van boer Koos

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

Op de voorkant van zijn blauwe T-shirt plakt de sticker die je van de portier krijgt als je wordt toegelaten tot de publieke tribune van de Tweede Kamer. Aan de achterkant van zijn blauwe T-shirt wappert het witte waslabel. Het was donderdag 30 graden en op de trekker misschien nog wel warmer. Terwijl de Kamerleden de hele dag en avond vergaderden over stikstof, molk Koos zijn koeien en haalde hij het hooi van het land in zijn blote bast en afgeknipte spijkerbroek. Toen het werk klaar was, trok hij snel zijn T-shirt aan, binnenstebuiten in de haast, en reed hij met een paar collega-boeren naar Den Haag.