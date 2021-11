’Beloon extra werk’

Mensen in bepaalde sectoren werken gemiddeld 28 uur per week en dit zie je terug in de personeelstekorten in o.a. de zorg, het onderwijs en de bouw. Om het arbeidspotentieel te vergroten stel ik voor: betaal iedere werknemer elk uur dat hij/zij meer werkt dan 28 uur per week, netto uit. Hierover behoeven geen premies, sociale lasten en belastingen meer afgedragen te worden. Zo verdwijnen personeelstekorten.

Erik Vroege, Woerden