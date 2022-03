Premium Het beste van De Telegraaf

Als kernenergie niet 40 jaar was tegengewerkt zou de huidige CO2-uitstoot veel kleiner zijn

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als kernenergie niet veertig jaar was tegengewerkt zou heel Europa nu, net als Frankrijk en Finland, de elektriciteit voor het grootste deel duurzaam opwekken, en zou Europa nauwelijks afhankelijk zijn van Russisch gas. Ook zou de huidige CO₂-uitstoot veel kleiner zijn. Terugkijkend zou een aantal mensen daarom met schaamte onder de tafel moeten kruipen, in ieder geval alle Greenpeace-activisten die sindsdien strategische posities hebben verworven, en alle Groenen en GroenLinksers. Toch voeren ze nu het hoogste woord dat er nóg meer windmolens moeten komen. Ergerlijker nog is dat de mensen die nu de macht hebben nog niets geleerd lijken te hebben.