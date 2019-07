In een Kever naar Spaanse costa

Maar er stonden veel verschillende nationaliteiten en we hadden veel lol. Overdag gingen we natuurlijk vaak naar het strand en ’s avonds na 22.00 uur gingen we op kroegentocht tot ca. 04.00 uur. Uitslapen was er niet of nauwelijks bij want ’s ochtends brandde je de tent al uit door de hitte. Overigens brandde bij een stel de tent daadwerkelijk af. Ze verloren hun ’hele hebben en houden’ in de vlammen. We gingen met de pet rond om ze te helpen.

Op de terugweg naar Nederland hebben we het rustig aan gedaan en reden we via provinciale wegen met een gemiddelde van 50 km per uur.

A.D. Wierdsma, Putten