’Help Nederland er weer bovenop’

Want we zullen dit met zijn allen moeten gaan ophoesten. Laten we daarom zorgen dat Nederland weer op peil komt door ons geld hoofdzakelijk in ons Nederland uit te geven. Boek je vakantie in Nederland, ga naar het terras in Nederland, koop je kleding in de winkelstraten in Nederland, bestel online bij zaken in Nederland, zorg dat het hier blijft en til onze ondernemers er boven op. Daar hebben we met zijn allen plezier van. Banen zijn nu belangrijk. Nederland is belangrijk.

Frank Marinus