Ons nieuwe pensioenstelsel. Het idee was mooi: Pensioenen zouden individueler worden en degene die de premie inlegt zou meeprofiteren van de behaalde rendementen en meer keuzevrijheid krijgen. Na tien jaar gebakkelei door de overheid en vakbonden, is het resultaat niet meer dan een slap afgietsel is van het oorspronkelijke idee.