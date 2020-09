’Verschaf duidelijkheid over mondkapjes’

Toen het virus in februari uitbrak werd er door Jaap van Dissel van het RIVM gezegd dat het dragen van mondkapjes een soort schijnveiligheid is. Maar waarom gebruikt de hele wereld met uitzondering van Nederland deze mondkapjes dan wel? Zelfs in verpleeghuizen werden ze niet gebruikt.

En nu weer onduidelijkheid of je ze wel of niet moeten dragen in winkels. Het is één grote soap geworden. In supermarkten en bouwmarkten hangen de mensen over elkaar heen! Het is gewoon een kwestie van duidelijkheid. Dus geen vrijblijvend advies maar verplicht mondkapjes op in de winkels!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela