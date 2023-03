Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe verkrachtingswet pakt desastreus uit

Door HILDE POSTMA

’Amigas, ik kan niet naar de mani’! appte vriendin Macarena de eerste week van maart in onze Catalaanse vriendinnenappgroep, terwijl ze een foto meestuurde van haar in het gips verpakte voet. Ze was gestruikeld en kon onmogelijk naar de ’manifestacion’ (demonstratie) op Vrouwendag 8 maart waarbij honderdduizenden Spaanse vrouwen de straat opgaan om te demonstreren tegen gendergeweld en voor gelijke rechten.