Circuit Assen beter dan ’kartbaantje’

Oké, de betrokken partijen hebben wat geld om de boel op te knappen de komende maanden, maar zo perfect als alles er uitziet in Assen krijgen ze in Zandvoort in honderd jaar nog niet voor elkaar.

En dan heb ik het nog niet eens over de 16.000 parkeerplaatsen vlak naast de snelweg en een vliegveld iets verderop. De infrastructuur is bij Assen beter. Daarom is het voor mij een groot raadsel waarom men toch voor Zandvoort heeft gekozen om daar de Formule 1-races af te werken. Vanwege de historie van de Formule 1-racerij op Zandvoort, zegt men zou de Grand Prix weer toegewezen zijn aan deze plaats.

Wel, ga dan op dat aftandse circuit historische races houden met het type auto waar Carel Godin de Beaufort in reed een halve eeuw geleden. Die raceauto’s waren de helft smaller dan de Formule 1-wagens van tegenwoordig en ze passen daarom ook precies op dat ’kartbaantje’ in Zandvoort.

E.H. Bethume,

Leeuwarden