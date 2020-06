’Baudet moet andere toon aanslaan’

Stond het Forum voor Democratie enkele jaren geleden nog op 26 virtuele zetels in de peilingen, nu is dat aantal afgenomen tot zo’n 13, de helft dus. Voldoende signaal dus voor Baudet om zich te realiseren dat de weg die hij heeft ingeslagen niet de juiste is.

Onbegrijpelijke uitspraken over bijvoorbeeld de uil van Minerva, maar vooral ook een schrijnend gebrek aan nuance en respect in het debat spelen het FvD ondertussen behoorlijk parten.

Volgend jaar zijn de verkiezingen, voldoende tijd nog voor het Forum om het tij te keren. Tenslotte is de VVD binnen 4 maanden, vooral dankzij de breed gedragen aanpak van premier Rutte in de coronacrisis, weer volledig opgeklommen uit het dal.

Jan Pronk,

Beverwijk