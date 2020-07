Ombudsman: Ik ben geen crimineel

Ian is tevreden met de uitleg en gaat naar huis. Eenmaal thuis gaat er iets aan hem knagen: De buurt ziet hem nu misschien als crimineel. Ze hebben zijn kapotte voordeur kunnen zien en de sticker.

Maar ze hebben nooit gehoord van de politie dat hij onschuldig was. Hierover klaagt Ian bij de politie.

De politie behandelt zijn klacht.

Ian krijgt te horen dat een buurman de politie had verteld dat de hennepgeur mogelijk uit zijn woning kwam. Hij had namelijk twee zakken hennepafval op zijn balkon staan en heeft de politie die ook laten zien.

Nazorg

Toch besloot de politie daarna Ians woning nog binnen te gaan. De politie geeft toe dat dat niet had gemogen. Ze wisten toen immers al van de zakken op het balkon van de buurman. Wel vinden ze dat ze voldoende aan ’nazorg’ hebben gedaan. Want toen Ian op het politiebureau was, hebben zij hem voldoende geïnformeerd over wat er gebeurd was.

Daar denkt Ian anders over. Hij vindt dat de politie niet door heeft wat de impact is als zij zonder jouw toestemming en aanwezigheid je huis in gaan. Nazorg ervaart hij niet. Het was zo fijn geweest als de politie bij de buren even had laten weten dat hij onschuldig was. Hij wil excuses van de politie. Hij klaagt hierover bij ons.

Huisrecht

Wij bekijken zijn zaak en kunnen ons goed voorstellen dat de impact voor Ian groot is. We wezen de politie al eerder op het belang van goede nazorg na het binnengaan van iemands huis. Zeker als ze daar niets vinden. Het is immers aantasting van iemands huisrecht. Niet niks. Dit brengen we opnieuw onder de aandacht met deze zaak.

In Ians geval had de politie de buren moeten laten weten dat er bij Ian geen hennep in huis was. Dit laten we de politie weten en we vragen hen Ian alsnog excuses te maken. De politie heeft dit inmiddels gedaan. Mooi!

* Gefingeerde namen