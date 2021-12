Gevangenen allemaal in uniform

Wat mij betreft dient er een verschil te zijn in de kleding die gedetineerden dragen in een Huis van Bewaring (HvB) en een gevangenis. In een HvB verblijven verdachten en die zijn in principe onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Laat die gedetineerden hun eigen kleding dragen. Gedetineerden in een gevangenis zijn veroordeeld. De Staat is verantwoordelijk voor de bescherming en het welzijn van de gedetineerden en daar hoort mijns inziens naar door staatswege verstrekte uniforme kleding bij.

Kortom: Ik pleit voor uniforme kledij voor gedetineerden.

Peter Valderpoort