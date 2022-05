Premium Het beste van De Telegraaf

Beste manier om anoniem dreig-gespuis te stoppen is door ze voor rechter te brengen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

In de nasleep van de rel rond het televisieprogramma Vandaag Inside hebben meerdere betrokkenen dreigementen ontvangen. De politie adviseerde zeker één van hen na ’stevige bedreigingen’ de mond te houden over de zaak. Een andere vrouw openbaarde de via sociale media ontvangen teksten die er niet om liegen. Veelal verstuurd vanuit anonieme accounts.