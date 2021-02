’Hoeden en petten-etiquette vergeten’

Ik heb zelfs meegemaakt dat tijdens een uitvaartdienst iemand met een grote cowboyhoed binnen komt, gedurende de gehele ceremonie de hoed ophoudt en tot grote ergernis voor de kist staat en niet de hoed afneemt.

Hoe is de etiquette ook weer? Je zet je hoed af als je ergens binnenkomt (in huis, in het restaurant, in de rechtszaal, in de klas van de scholen, in vergaderruimte en dergelijke), als het volkslied wordt gespeeld, als je aan iemand wordt voorgesteld, bij begrafenissen of als een begrafenisstoet voorbijkomt.

Hoe houd je de hoed vast als je deze hebt afgezet? Met de linkerhand en dan zodanig dat de binnenkant van de hoed niet is te zien. Het is wellicht wat belerend doch de normen en waarden zijn soms erg ver te zoeken. Jammer want een hoed kan ook een zekere goede uitstraling geven mits op de juiste manier gebruikt.

Uiteraard, de tijden veranderen maar het respectvol dragen van een hoed of pet geef juist weer dat wat werd beoogd. Ik hoop dat men zich ervan bewust wordt.

Wim Knaap, Hoorn