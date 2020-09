Geluk één bij dit ongelukje: ik kon mijn val breken en geluk twee: het gebeurde pal voor een grote rijwielzaak zodat ik de fiets ter reparatie kon achterlaten. Toch maar even met Koninklijke Gazelle gebeld en gevraagd of er nog iets geclaimd kon worden. En ja, ik heb de kosten van de reparatie teruggekregen en vervolgens, voor de schrik, een grote bos bloemen ontvangen. Dit is perfecte service. Hulde aan Koninklijke Gazelle.

Paul Eduard, Dokkum