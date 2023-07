’Telefoon in de klas verbieden’

Weer wordt de taak bij de leraar gelegd hoe om te gaan met een soort van richtlijn die nu in gebruik gaat worden genomen per Jan.2024(!!) In Frankrijk en Engeland is een verbod al jaren en uit onderzoek is gebleken dat een smartphoneverbod een positief effect heeft op de schoolprestaties. Minister Dijkgraaf toon uw wijsheid en schrijf een verbod uit zodat de school en de leraren géén discussies hoeven te voeren met aan de mobiel verslaafde scholieren en dat hoeft de staatskas niets te kosten hooguit wat inkt.

Mevr.Brugman, Lelystad