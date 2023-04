’Nederlandse visser benadeeld’

Het gebruik van sleepnetten voor de vangst op St Jacobsschelpen, oesters en langoustines is door de Europese commissie toch goedgekeurd terwijl ons pulsvissen en andere vormen van visserij in Nederland de nek om wordt gedraaid. Het is te gek voor woorden, we betalen maximaal en wij worden steeds weer door de EU teruggefloten op gebied van innovatie in de visserij. Tijd voor actie van ons kabinet of ons niet houden aan afspraken zoals vele landen al doen.

Auke Poutsma,

Roerdalen