’Democratie koesteren’

In Rusland springen momenteel artsen van ellende uit het raam. Je leest over de ellende in de VS, de vele doden, miljoenen werklozen waarvoor geen sociaal vangnet is. Je ziet de volgegeten leider van Noord-Korea terwijl het volk nauwelijks te eten heeft. Ik ben blij dat ik in Nederland woon, schrijft Kees Rakers.