’Werken loont gewoon niet’

Dit jaar krijg ik weer een huurverhoging van €100 per maand net zoals verleden jaar. Dit komt door onze regering die weer een manier heeft gevonden om de middeninkomens te plukken. Een woning kopen of wat anders te huren zit er met de ’overspannen’ woningmarkt niet in. Ik en vele anderen kunnen geen kant op. Ik zie maar één oplossing, door 50% te gaan werken krijg ik huur- en zorgtoeslag. Mede hierdoor is er geen personeel meer te vinden, omdat werken gewoon niet loont in Nederland.

P. Altink, Weesp