De vragen over het surfdrama in Scheveningen lieten me niet los

In mijn middelbareschooltijd woonde ik in Wassenaar. Dicht bij het strand, en in de schuur lagen een bodyboard en een wetsuit. Naar het strand was maar een paar kilometer verderop, en regelmatig lag ik in het water. Met een vriendinnetje, of met mijn neef en stiefvader. Even een zoute bek halen. En dan op de terugweg lachen over die ene golf die eigenlijk te groot was, maar die geweldig omsloeg.