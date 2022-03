Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen U moet de groeten van Sigrid Kaag hebben

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Goh. Nooit geweten dat twee van Neerlands oudste familiebedrijven tegenwoordig in Russische handen zijn. De familie Hak – u moet de groenten hebben! – begon in de jaren twintig van de vorige eeuw met een handeltje in groenten en aardappelen. Johan Schreur en zijn compagnon Martin begonnen in 1968 in een garage te Glanerbrug met het maken van hun Johma-salades.